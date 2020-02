Juventus, Bonucci: «Gol Dybala con l’Atletico? Ecco cosa gli avevo detto» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Leonardo Bonucci ricorda la sfida di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid: le parole del difensore bianconero Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena riguardante il favoloso gol di Dybala su punizione che ha deciso la sfida contro l’Atletico Madrid ai gironi di Champions League. «Poi abbiamo trovato questa perla di Paulo (Dybala ndr) che da una posizione quasi impossibile ha trovato l’angolino perfetto. Ero li davanti ad Oblak e gli ho fatto segno di tirare forte perché ero davanti e non ero in fuorigioco. Il portiere non poteva vederla, perché aveva messo due uomini in barriera e gli ho detto: “Tira più forte che puoi”. Ma non pensavo tirasse in quel modo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Juventus - Bonucci si allena a parte : come sta il difensore : Bonucci si è allena to a parte , ma nulla di allarmante: il difensore ci sarà per la sfida tra Hellas Verona e Juventus La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Non preoccupano le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci , che questa mattina ha sostenuto una sessione di allena mento personalizzata. Nulla di allarmante, dunque, in vista della partita di sabato prossimo contro l’Hellas Verona. Bonucci sarà in difesa, sul terreno di gioco ...

Imbarazzo per i telecronisti RAI durante Juventus -Roma : “Si - è fuorigioco di Bonucci” : La Juventus è riuscita facilmente a passare il turno di Coppa Italia contro la Roma, chiudendo immediatamente la pratica nel primo tempo con tre gol che hanno sancito la netta supremazia da parte della squadra di Sarri. A quanto pare però i telecronisti Rai sembravano un bel po’ disorientati per il risultato così schiacciante da parte dei bianconeri, tant’è che per il terzo gol di Bonucci avevano più volte dichiarato come fosse ...

Bonucci dopo la vittoria sulla Roma : “Questa Juventus ha 3 grandi obiettivi” : In campionato la Juventus ha quattro punti di vantaggio sull'Inter. In Champions è agli ottavi di finale e la Coppa Italia regala soddisfazioni. Fin dove può arrivare la squadra di Sarri? Risposta facile facile per Bonucci . "Mancano ancora tantissime partite, quindi se pensiamo che quattro punti siano sufficienti per arrivare fino in fondo siamo matti. Appena abbassiamo un po' i giri del motore andiamo in difficoltà".Continua a leggere

Juventus - Bonucci : «Non molliamo. Inter? Quattro punti non sono nulla» : Il difensore della Juventus Bonucci ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Roma Leonardo Bonucci ha analizzato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ottenuta contro la Roma: «Abbiamo disputato una buona partita pur soffrendo un po’ troppo. Non dobbiamo mollare, perché appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà». «Dybala è un valore in più per noi, ma abbiamo una rosa forte con tanti ...

VIDEO Juventus -Roma 3-1 - Highlights Coppa Italia : gol e sintesi. Ronaldo - Bentancur e Bonucci firmano il successo bianconero : La Juventus batte la Roma con il punteggio di 3-1 nei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 e vola così in semifinale, in cui affronterà la vincente di Milan-Torino. I padroni di casa bianconeri si sono imposti grazie ad un primo tempo fantastico in cui si sono iscritti a referto Cristiano Ronaldo , Rodrigo Bentancur e Leonardo Bonucci , mentre per i giallorossi non è bastato lo sfortunato autogol di Buffon sul tiro di Cengiz Under. Di ...

DIRETTA/ Juventus Roma - risultato 3-0 - streaming : Bentancur e Bonucci - la Juve dilaga : DIRETTA Juve ntus Roma streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti della Coppa Italia.

Moviola Juventus -Roma : gol di Bonucci regolare - per il Var non è in fuorigioco : Il gol del 3-0 della Juventus è in fuorigioco ? No, perché sul cross dell'esterno d'attacco sudamericano il Var dimostrerà che Bonucci parte in posizione regolare . Attraverso il sistema di linee virtuali tracciate sul campo e dopo un rapido silent-check tra campo e cabia di regia verrà confermata la rete del difensore bianconero. Chi lo teneva in gioco? Le immagini mostreranno che a "salvare" il calciatore è stato Diawara.Continua a leggere

Live Juventus -Roma 3-0 Bonucci piazza il tris : Quarto di finale di lusso in programma a Torino questa sera, dove si affrontano Juventus e Roma. I bianconeri negli ottavi di finale hanno superato l'Udinese col punteggio di 4-0, e chiedono...

Juventus -Roma 3-0 La Diretta Sul tris c'è la firma di Bonucci : Quarto di finale di lusso in programma a Torino questa sera, dove si affrontano Juventus e Roma. I bianconeri negli ottavi di finale hanno superato l'Udinese col punteggio di 4-0, e chiedono...

LIVE Juventus -Roma 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Bonucci sigla la terza rete bianconera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 Dominio bianconero senza nessuna risposta della Roma che era entrata in partita bene ma dopo la bellissima rete di Cristiano Ronaldo è totalmente sparita dal campo, bianconeri che dilagano con Bentancur e Bonucci . A tra poco per il secondo tempo! 48′ Finisce primo tempo, Juventus-Roma 3-0. 47′ Gooooooooooooooooool, Bonucci iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, angolo corto per i bianconeri con ...

Bonucci - le intercettazioni con gli ultras della Juventus dopo il suo ritorno dal Milan : Nelle intercettazioni dell'inchiesta 'Last Banner' è finito anche Leonardo Bonucci , che quando è tornato alla Juventus , nell'estate 2018, ha inviato dei messaggi al leader del gruppo dei 'Vikings'. Bonucci temeva di essere contestato dai tifosi: "Quando torno dagli Stati Uniti vi spiego tutto". Il difensore ha parlato anche di alcuni compagni di squadra, in particolare Marchisio, Barzagli e Bernardeschi, che con freddezza lo avevano trattato ...

Bonucci e le clamorose intercettazioni con gli ultras della Juventus : “Facciamo due chiacchiere e vi spiego” : Clamoroso retroscena su Leonardo Bonucci , difensore della Juventus . Come riporta “Il Corriere della Sera”, nell’estate del 2018, a cavallo dell’indagine “Last Banner”, che portò all’arresto di 12 tifosi della Vecchia Signora, la Digos mise sotto controllo le utenze telefoniche dell’allora centrale del Milan. Si parlava già di un ritorno in bianconero dopo soltanto un anno e la Polizia temeva ...

Juventus Udinese : Bonucci è importante nelle verticalizzazioni : Bonucci contro l’ Udinese ha dimostrato di essere una fonte di gioco determinante per la Juventus . Costanti verticalizzazioni L’ Udinese si è difesa con un 532 molto basso nel tentativo di bloccare il centro, ossia il fulcro del gioco di Sarri. Di conseguenza, con una linea molto alta e un Bentancur non sempre facile da servire, Bonucci ha fatto vedere la sua importanza nella manovra. Tanti passaggi e verticalizzazioni alle spalle ...

VIDEO Juventus -Udinese 3-1 - Highlights - gol e sintesi : doppietta di Cristiano Ronaldo - incornata di Bonucci : La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 3-1 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I Campioni d’Italia si sono imposti senza alcun problema all’Allianz Stadium di Torino e sono tornati al successo dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta contro la Lazio. I bianconeri si sono così portati momentaneamente in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio sull’Inter che stasera ...

LIVE Juventus-Udinese 3-0 - Serie A calcio in DIRETTA : fine primo tempo a Torino - doppietta di Ronaldo e testa di Bonucci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Finisce il primo tempo all”Allianz Stadium”, una straripante Juventus chiude la prima frazione di gara sul 3-0, vantaggio e raddoppio di Cristiano Ronaldo poi colpo di testa sul finale di tempo di Leonardo Bonucci che triplica le marcature. fine primo tempo! 45’+1 GOOOOOOOOOOOOOOAAAALL, Leonardo Bonucci firma il triplo vantaggio nel recupero, angolo dalla sinistra di ...

