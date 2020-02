Junior Cally canta Vado Al Massimo di Vasco Rossi a Sanremo 2020 (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Junior Cally canta Vado Al Massimo di Vasco Rossi a Sanremo 2020. Il rapper è in gara nella categoria dei Campioni e nella terza serata si cimenta con una cover della storia del Festival, come è richiesto da regolamento ai 24 Big per la serata Sanremo 70. Junior Cally ha scelto il brano Vado Al Massimo, portato al successo da Vasco Rossi. Era il 1982 quando il Blasco partecipava al Festival di Sanremo in gara con il pezzo che anticipò l'album omonimo. In conferenza stampa, Junior Cally spiega di aver scelto Vasco Rossi in quanto considerato un outsider nel 1982, nel momento della partecipazione al Festival. Il rapper chiarisce subito di non volersi in alcun modo paragonare a Vasco Rossi: il parallelismo riguarda il fatto che viene considerato da molti l'outsider della kermesse 2020 come Vasco era considerato l'outsider dell'edizione del 1982. Vado Al Massimo ha un testo ... optimaitalia

IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… - IlContiAndrea : Ordine di uscita Big #Sanremo2020 Pelù Lamborghini Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Gabbani Jannacc… - matteosalvinimi : Applauso a queste ragazze e a questi ragazzi di dodici anni, più saggi di qualche “adulto”. ?? LINK ??… -