Ivana Mrazova spettacolo a Sanremo, spacco vertiginoso all’Ariston: «Tutti a guardare dietro» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ivana Mrazova trasforma Sanremo in un ulteriore spettacolo: è su di lei che sono puntati gli occhi di Tutti nel ‘dietro le quinte’ del teatro più famoso della canzone italiana. All’esterno della platea visibile in tv, la modella ceca incanta quelli che sono gli spettatori casuali della visione da lei fornita. Abito straordinario, spacco vertiginoso, la fidanzata di Luca Onestini ammalia la riviera ligure nella sua mise elegante e raffinata. All’altezza del red carpet con il compagno, in cui la Mrazova è apparsa in una veste ancor diversa e sempre fascinosissima. Ivana Mrazova a Sanremo: ritorno pieno d’emozione per la modella ceca Un’emozione particolare per Ivana che, tempo fa, ebbe l’occasione di calcare il palcoscenico dell’Ariston da protagonista. “8 anni fa ero su quel palco che mi sta molto a cuore – ricorda la modella al fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo nel Sanremo ... urbanpost

cascatadiluce : Cmq io dalla prima settimana avevo puntato Ivana Mrazova come preferita e infatti si è rivelata stupenda, questo gf… - ROSANAVEDIAMORE : RT @zazoomnews: Sanremo 2020 Ivana Mrazova Luca Onestini e il primo bacio del Festival - #Sanremo #Ivana #Mrazova #Onestini - gabinopagesmarc : RT @zazoomnews: Sanremo 2020 Ivana Mrazova Luca Onestini e il primo bacio del Festival - #Sanremo #Ivana #Mrazova #Onestini -