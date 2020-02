Italiano tornato da Wuhan a Spallanzani

Sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena in Giappone per il coronavirus, ci sono anche 35 italiani, 25 sono membri dell'equipaggio.Lo rende noto la Farnesina, precisando che tra loro non ci sono contagiati, né persone che mostrano sintomi. A bordo ci sono 3.700 persone. Ne sono risultate contagiate 20 e fatte sbarcare. Intanto, tra i 56 italiani rimpatriati dae in isolamento nella città militare della Cecchignola, c'è un sospetto di coronavirus. E' stato trasferito all'ospedale.(Di giovedì 6 febbraio 2020)