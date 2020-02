Italiani, smettetela di fare gli snob: il Festival è nel nostro DNA (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Io non guardo Sanremo”, ma in realtà siamo tutti figli di Massimo Ranieri “Io non guardo Sanremo”. Durante il periodo Festivaliero è questa la frase più pronunciata nel Bel Paese e nella Terra di Mezzo. Chiunque venga interpellato in merito ai cantanti e agli ospiti della kermesse canora viene guardato con sospetto come se fosse uscito da un turno di pulizia bagni all’Arkham Asylum. LE ULTIME SUL Festival Non si tratta solo di quel tipico e fastidioso snobismo finto intellettuale di sinistra, ma anche del nuovo corso sovranista che seppellisce qualsiasi argomento avvezzo alla cultura, pure quella nazional-popolare, trap, rap e cougar. Poi però guardi gli ascolti e capisci che i conti non tornano, milioni di Italiani trascorrono le serate incollati allo schermo, e intuisci che tutti i fighetti che stigmatizzavano il Festival in realtà mentivano. TUTTE LE NOTIZIE SUL ... tpi

lumaca4377 : RT @MarcoAntiZecche: Smettetela di prendere per il culo gli ITALIANI. - StellaStarkick : RT @MarcoAntiZecche: Smettetela di prendere per il culo gli ITALIANI. - MarcoAntiZecche : Smettetela di prendere per il culo gli ITALIANI. -