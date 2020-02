Invasione di locuste in Africa: la Somalia dichiara l’emergenza nazionale, FAO: “Minaccia senza precedenti alla sicurezza alimentare” [VIDEO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sciami di locuste del deserto potrebbero devastare ancora altri Paesi nell’Africa orientale e minacciare la sopravvivenza di molte più persone, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Nel suo ultimo aggiornamento, la FAO ha spiegato che “nel Corno d’Africa, l’area più colpita, c’è una minaccia senza precedenti alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sussistenza mentre gli sciami aumentano in Etiopia e Somalia e continuano a spostarsi a sud verso il Kenya, dove si sono diffuse in 14 contee settentrionali, centrali e sudoccidentali. Alcuni sciami hanno già deposto le uova e la schiusa è quasi sicuramente in corso. Sciami sono entrati anche nella Rift Valley in Etiopia. Sono in corso operazioni aeree e da terra ma rimangono insufficienti. Alcuni sciami potrebbero ancora raggiungere l’Uganda e il Sud Sudan nei prossimi giorni”. Uno ... meteoweb.eu

