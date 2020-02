Inter Milan | ecco tutti i derby rossoneri di Ibra – VIDEO

Inter Milan - Sensi : «Ibrahimovic è un campione - bisogna stare attenti per tutti e 90’» : Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista del derby di Milano Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a due giorni dal Derby di Milano. Il centrocampista dell’Inter ha lanciato un monito sul pericolo numero uno in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic. «Al Milan è arrivato un campione, perché l’ha dimostrato nella sua carriera. Ha alzato l’attenzione, la ...

Serie A - designazioni 23° turno : Pasqua fermo dopo Juve-Fiorentina - Inter-Milan a Maresca : dopo le polemiche per la direzione di gara di Juventus-Fiorentina turno di riposo per l'arbitro Pasqua. Il derby di Milano tocca a Maresca e per le altre gare al vertice sono stati scelti Massa, per Verona-Juventus, e Di Bello per Parma-Lazio. Ecco tutte le designazioni per la quarta giornata di ritorno della Serie A TIM 2019/2020.Continua a leggere

Inter-Milan - Eriksen sfida i rossoneri : “Non temo nessuno - la classifica parla chiaro” : INTER MILAN- Pochi dubbi, tante certezze e voglia di recitare subito una parte da protagonista con la nuova maglia nerazzurra. Eriksen, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per lanciare il guanto di sfida al Milan in vista del derby di Milano. “Milan? Non li temiamo, la classifica parla chiaro”. Poi una […] L'articolo Inter-Milan, Eriksen sfida i rossoneri: “Non ...

Inter-Milan - è già aria di derby. Lukaku sfida Ibrahimovic : “Grande professionista” : INTER MILAN- Archiviata la 22^ giornata, si respira già aria di derby, sfida in programma nel prossimo 23° turno. Lukaku contro Ibrahimovic. Inter chiamata alla pronta risposta per cercare di non perdere la vetta della classifica per la lotta al vertice con Juventus e Lazio. Rossoneri chiamati a riprendere la super marcia trionfale dopo il […] L'articolo Inter-Milan, è già aria di derby. Lukaku sfida Ibrahimovic: “Grande ...

Milan - Ibra arma totale : ha vinto più trofei dei titolari dell’Inter : Milan, i rossoneri affrontano in derby con in fondina l’arma totale Ibrahimovic: lo svedese ha vinto più trofei dell’Inter Domenica sera andrà in scena una delle partite più affascinanti della storia della Serie A, il derby di Milano tra Inter e Milan. Nonostante la differenza di punti in classifica, i rossoneri possono contare sull’arma totale Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lo svedese è un ...

Inter Milan - Albertini : «Io toglierei il pareggio dal derby» : In vista del derby parla un grande ex Milanista, ovvero Demetrio Albertini: ecco le sue parole in vista della super sfida Demetrio Albertini, grande ex centrocampista del Milan, sulle colonne di Tuttosport ha parlato del derby di Milano. «In città si percepisce l’Interesse dei tifosi. Il calciatore deve rendersi conto che non vale solo tre punti, ma spesso è la svolta della stagione. Il derby dà consapevolezza più di ogni partita. Quando ...

Arbitri 23ª giornata Serie A : Inter-Milan a Maresca - Guida per la Roma : Arbitri 23ª giornata di Serie A: ecco le designazioni per il turno di campionato. Maresca arbitrerà il derby Inter-Milan Sono state diramate le designazioni per la 23ª giornata di Serie A. Maresca arbitrerà il derby tra Inter-Milan, Guida per Roma-Bologna. BRESCIA – UDINESE PICCININI MANGANELLI – CALIARI IV: RAPUANO VAR: MANGANIELLO AVAR: LONGO FIORENTINA – ATALANTA Sabato 08/02 h. 15.00 MARIANI COSTANZO – RANGHETTI IV: CHIFFI VAR: NASCA AVAR: ...

Spalletti vs Inter/ "Il Milan mi voleva - pagato per stare a casa" - club : "Falso" : Clima di altissima tensione tra Luciano Spalletti e l'Inter, il club ha smentito quanto raccontato dal tecnico toscano in un'Intervista.

Verso Inter-Milan - ruggito Ibra. Handanovic ‘appeso’ a un tutore : Poche decine di biglietti e San Siro sarà sold out. Domenica sera c’è Inter-Milan: la voglia scudetto dei nerazzurri opposta al tentativo di rimonta europea dei rossoneri. Prima di tutto, però, la rivalità di sempre, tre punti da conquistare per arrogarsi il diritto di ‘sfottere’ il rivale fino al prossimo incrocio. Vogliono esserci tutti. Tifosi e giocatori. Zlatan Ibrahimovic ci sarà. La sua assenza si è fatta sentire contro il Verona. Lo ...

Inter Milan - rimborso per i tifosi cinesi assenti allo stadio : L’Inter rimborserà il costo del biglietto ai tifosi cinesi che non potranno assistere al derby tra Inter e Milan Tutto esaurito a San Siro per l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Partita alla quale, però, non potranno partecipare i numerosi tifosi cinesi che nei giorni scorsi hanno acquistato i biglietti per la stracittadina. Molti, infatti, sono rimasti bloccati in Cina a causa del Coronavirus, senza poter dunque venire in ...

Ibrahimovic ruggisce su Instagram : ci sarà nel derby Inter-Milan : Zlatan Ibrahimovic "ruggisce" e non vede l'ora di scendere in campo nel derby in programma domenica sera. Il bomber del Milan è tornato ad allenarsi sul campo e sembra aver definitivamente smaltito l'influenza e il fastidio al polpaccio che lo avevano costretto al forfait contro il Verona. Lo svedese ha pubblicato un video sui suoi profili social mentre è alle prese con un allenamento a Milanello e fa sentire tutta la sua voglia di affrontare i ...

Inter Milan - Conte prepara la gabbia anti-Ibrahimovic : Si avvicina il derby tra Inter e Milan. Antonio Conte studia le contromosse per poter “ingabbiare” Zlatan Ibrahimovic Una gabbia per fermare Zlatan Ibrahimovic, uno che di derby di Milano ne ha giocati parecchi. Il Corriere dello Sport analizza la stracittadina Milanese e cerca di capire quali saranno le contromosse del tecnico nerazzurro durante la sfida coi rossoneri. Il tutto dipenderà dal partner d’attacco – si ...

Inter - Eriksen infiamma il derby : “non temo il Milan - nessuno di loro mi fa paura” : E’ stato il grande botto del mercato invernale dell’Inter, l’obiettivo adesso è diventare un calciatore inamovibile dell’11 di Antonio Conte. Stiamo parlando di Eriksen, l’ex Tottenham ha le qualità e caratteristiche per prendersi sulle spalle la squadra, è grande attesa per il derby contro il Milan. Interessanti indicazioni in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “nella vita ...