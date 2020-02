Inter, Bastoni: «Il numero 95? ecco perché l’ho scelto» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bastoni veste la maglia numero 95 dell’Inter e ha un legame molto particolare con questo numero: ecco perché Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alessandro Bastoni svela un retroscena dietro alla scelta di indossare la maglia numero 95. «E’ una storia facile che parte quando ho ricevuto la prima chiamata nella prima squadra dell’Atalanta, era un promessa che ho fatto a mio fratello. Siamo in cinque in famiglia e molto legati l’uno con l’altro, gli ho detto che il numero di maglia sarebbe stato il suo anno di nascita. Il 95, che ho indossato con Atalanta, Parma e ora all’Inter, è un modo per avere lui e in generale la mia famiglia in campo con me». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : 9?5? | NUMERO Alessandro #Bastoni ha sempre giocato con il numero 95. Sai perché? Unboxing torna stasera alle 21… - FcInterNewsit : Bastoni: 'L'Inter è un sogno, lo sto vivendo al massimo. Il regalo? La fascia da capitano e un trofeo' - lazarismo : RT @FcInterNewsit: Bastoni: 'L'Inter è un sogno, lo sto vivendo al massimo. Il regalo? La fascia da capitano e un trofeo' -