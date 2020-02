Insulti razzisti a bambino cinese, sindaco di Bologna: "Intollerabile" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio A Bologna, un bambino italo-cinese di 11 anni sarebbe stato vittima di un attacco razzista da parte di un gruppo di coetanei. sindaco Virginio Merola su Facebook: "Basta ignoranza" Lo hanno strattonato e poi insultato pesantemente. Così un bambino italiano, 11 anni, di origini cinesi ma residente a Bologna, sarebbe stato vittima di un attacco razzista da parte di un gruppetto di coetanei mentre passeggiava in compagnia di un amico. Un episodio increscioso, l'ennesimo di questa settimana in cui, ancora una volta, a pagare lo scotto della psicosi collettiva da coronavirus sono i cittadini cinesi residenti in Italia. Stavolta è toccato ad un ragazzino molto giovane attaccato dai suoi alcuni sconosciuti. A raccontare la spiacevole disavventura è stato il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, con appello social. "Ho saputo che un bambino di 11 anni, ... ilgiornale

fattoquotidiano : IL VICESINDACO LEGHISTA Ferrara - Gestacci e insulti razzisti: ora si scopre che è invalido (senza controlli) [Leg… - AndreaMarano11 : RT @feltrinellied: 'Non solo insulti e odio oggi in #politica ma anche antisemitismo e ritorno di sentimenti razzisti e xenofobi che riport… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 ANSA – Bundesliga, insulti razzisti verso Torunaringha: anche la polizi… -