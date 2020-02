Insulti razzisti: 17enne fan del Bournemouth bandito dallo stadio per tre anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un tifoso del Bournemouth di soli 17 anni è stato bandito dallo stadio della squadra del cuore per tre anni dopo essersi dichiarato colpevole di aver cantato cori razzisti durante il match dello scorso 30 novembre tra Bournemouth e Tottenham. La polizia metropolitana ha affermato che l’adolescente, che non può essere nominato, si è dichiarato … L'articolo Insulti razzisti: 17enne fan del Bournemouth bandito dallo stadio per tre anni calcioefinanza

