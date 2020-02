Incidenti ferroviari in Italia: gli episodi più gravi dagli albori della ferrovia ad oggi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Secondo alcuni dati raccolti da Eurostat negli ultimi anni il numero di Incidenti ferroviari in Italia è aumentato rispetto ai dati europei. Mentre nel Vecchio continenti pare che gli episodi siano in calo, infatti, nel 2018 l’Italia è stato il primo Paese per numero di deragliamenti. Un primato che non fa certo onore al bel Paese, dove all’alba di giovedì 6 febbraio 2020 è avvenuto un altro drammatico episodio. Un treno Frecciarossa è deragliato all’altezza di Lodi: i due macchinisti sono morti e diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve. Incidenti ferroviari in Italia Uno dei primissimi Incidenti ferroviari in Italia si è verificato proprio agli albori della ferrovia tricolore ad Orte, vicino a Viterbo. Era il 13 agosto 1873 quando sulla rete ferroviaria Italiana morirono le prime due persone. Tra i più gravi episodi, però, ve ne sono almeno 10 da ... notizie

Tigre_E632 : RT @poliziadistato: A #Lodi esperti del #Noif Nucleo operativo incidenti ferroviari con specifiche competenze tecniche, insieme a #poliziaf… - CittadinidiTwtt : RT @poliziadistato: A #Lodi esperti del #Noif Nucleo operativo incidenti ferroviari con specifiche competenze tecniche, insieme a #poliziaf… - poliziadistato : A #Lodi esperti del #Noif Nucleo operativo incidenti ferroviari con specifiche competenze tecniche, insieme a… -