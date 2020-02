Incidente Frecciarossa, Mattarella: “Due nuove vittime del lavoro, si faccia presto luce”. Trenitalia e Rfi avviano commissione d’inchiesta (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiede di fare presto luce sul deragliamento del treno Frecciarossa partito da Milano e avvenuto in aperta campagna nel Lodigiano, in cui sono morti i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. “Due nuove vittime del lavoro“, ha sottolineato il capo dello Stato. Si deve fare chiarezza, ha spiegato Mattarella, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti. “Siamo molto dispiaciuti per queste due vittime e stiamo accertando le cause“, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “La morte dei due macchinisti – ha scritto poi il premier su Twitter – è una tragedia su cui è necessario fare chiarezza. Il mio ringraziamento va alla macchina dei soccorsi”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato di un evento “incredibile e ... ilfattoquotidiano

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -