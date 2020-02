Incidente Frecciarossa, il sindaco Sala: “Il mio pensiero alle vittime e ai feriti” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella mattinata di giovedì 6 gennaio un Frecciarossa diretto a Salerno è rimasto coinvolto in un drammatico Incidente ferroviario costato la vita a due persone, dipendenti di Trenitalia. Il convoglio era partito dalla stazione di Milano Centrale quando, per cause ancora da accertare è deragliato nei pressi di Ospedaletto Lodigiano. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul suo profilo Facebook ha voluto mandare un pensiero alle vittime e ai feriti. Incidente Frecciarossa: le parole di Sala Il sindaco di Milano ha voluto mandare un pensiero alle famiglie delle vittime e dei passeggeri del Frecciarossa 9595 deragliato in provincia di Lodi nella mattinata di giovedì 6 febbraio. “Il deragliamento del treno sulla linea Milano-Bologna, partito questa mattina dalla nostra Stazione Centrale, ci colpisce profondamente – ha scritto Sala -. Prendere un treno per lavoro, per ... notizie

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -