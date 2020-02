Incidente Frecciarossa, deragliamento vicino a Lodi: morti due macchinisti. Il prefetto: “Poteva essere una carneficina”. Traffico sospeso e treni cancellati (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due macchinisti sono morti e 27 persone sono rimaste gravemente ferite nel deragliamento del treno Frecciarossa Av 9595 partito da Milano Centrale alle 5.10 e diretto a Salerno. (arrivo previsto per le 11.27). L’Incidente è avvenuto intorno alle 5.35 a Livraga, in aperta campagna nel Lodigiano e a circa 30 chilometri da Piacenza. Il treno, arrivato a Milano Rogoredo alle 5:17 era ripartito alle 5:20. A rovesciarsi, oltre alla motrice, il primo vagone, mentre il resto del convoglio è rimasto pressoché intatto. “Poteva essere una carneficina”, ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona. Sulla linea stanotte erano in corso lavori di manutenzione: secondo quanto si apprende, l’intervento – affidato ad una ditta specializzata da Rfi – era in corso anche nelle ultime ore, proprio nel punto in cui è sviato il treno. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una ... ilfattoquotidiano

