Incidente ferroviario a Lodi, Rfi apre un’inchiesta interna. L’Ad Gentili: “Vicinanza alle famiglie dei nostri due colleghi”. De Micheli: “No a ricostruzioni fantasione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Le società coinvolte hanno già avviato una commissione d’inchiesta e danno la massima disponibilità agli organi competenti per collaborare”. E’ quanto ha detto l’ad di Rfi, Maurizio Gentili, ai giornalisti sul luogo del deragliamento del Frecciarossa. “Noi oggi – ha aggiunto – vogliamo esprimere grande vicinanza alle famiglie dei nostri due colleghi ferrovieri ai quali siamo molto vicini e a tutti i feriti, e ringraziare i soccorritori”. “Sono qui – ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli -, per testimoniare personalmente il cordoglio e l’affetto alle famiglie di Mario e Giuseppe da parte mia e del governo, abbracciare coloro che sono rimasti feriti e la grande famiglia dei ferrovieri che ogni giorno consente agli italiani di muoversi nel paese. Non abbiamo ancora le informazioni ... lanotiziagiornale

