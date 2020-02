Incendio in un’abitazione di Castelvenere, intossicata 93enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastelvenere (Bn) – Paura alle prime ore del mattino a Castelvenere dove un Incendio ha interessato il garage di un’abitazione di via Carrara. Nell’occasione una donna di 93 anni ha subito un’intossicazione ricevendo le immediate cure dei soccorritori del 118. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme. L'articolo Incendio in un’abitazione di Castelvenere, intossicata 93enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

