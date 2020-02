Inaugurazione nuovo deposito di Airola, gli auguri dei sindacati ad Air Mobilità (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa delle Segreterie Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti in merito all’Inaugurazione del nuovo deposito di Airola. “Con grande soddisfazione e vivo compiacimento, le scriventi OO.SS hanno appreso dalle pagine dei quotidiani locali dell’Inaugurazione avvenuta lo scorso lunedì del nuovo deposito di Airola dove sono confluiti i veicoli precedentemente allocati nel deposito di Sant’Agata dei Goti, Montesarchio e Rotondi. Essendo organizzazioni di categoria presenti e operanti sul territorio e, nel contempo, rappresentanti di un cospicuo numero di lavoratori, pur non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali dell’evento, porgiamo i nostri auguri ad AIR Mobilità per il nuovo impianto. Seppur non presenti alla manifestazione, non avendo necessità di mostrarci per essere visibili, siamo sempre ... anteprima24

