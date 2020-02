Impressionisti Segreti: il documentario al cinema solo il 10, 11, 12 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Impressionisti Segreti AL cinema – DALLA MOSTRA RECORD DI VISITATORI 50 CAPOLAVORI NASCOSTI DEI MAESTRI DELL’IMPRESSIONISMO SVELATI PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO Manet, Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, Signac: arriva sul grande schermo, solo il 10, 11 e 12 febbraio, il docu-film che rivela cinquanta inediti capolavori del movimento che ha rivoluzionato la storia dell’arte moderna Come guardavano il mondo gli Impressionisti? Che rapporto avevano con la tecnica, con il colore, con la luce e con l’universo di forme che componeva la realtà davanti ai loro occhi? Come furono accolte le loro opere? Come sono passate dall’essere rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni tra le più amate nel mondo? Per scoprirlo, arriva al cinema il docu-film prodotto da Ballandi e Nexo Digital e diretto da Daniele Pini, ideato per raccontare la rivoluzione artistica ... romadailynews

