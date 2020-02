Impeachment, il Senato assolve Trump dall’accusa di abuso di potere (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con 52 voti favorevoli e 48 contrari Trump scampa la procedura di Impeachment U.S.A: Donald Trump riesce a scampare la procedura di Impeachment avviata a suo carico dal Congresso. Le accuse mosse contro il Presidente erano quelle di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Entrambe le accuse sono state respinte dal Senato. Regge la cortina … L'articolo Impeachment, il Senato assolve Trump dall’accusa di abuso di potere NewNotizie.it. newnotizie

