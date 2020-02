Ilva, trattativa ai tempi supplementari (Di giovedì 6 febbraio 2020) ArcelorMittal e i commissari dell’ex Ilva sarebbero vicini ad un accordo di massima per arrivare a modificare il contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti. Per arrivare ad un testo definitivo, però, serviranno ancora dei giorni e, dunque, le parti dovrebbero chiedere domani al giudice di Milano Claudio Marangoni un rinvio del procedimento di almeno una quindicina di giorni o poco più. La richiesta sarà formalizzata domani in udienza. Lo si è appreso da fonti qualificate che seguono la causa in corso.Stando a quanto si è saputo, le due parti sono vicine a raggiungere un accordo di massima. Accordo che prevederà la necessaria traslazione dell’intesa nelle modifiche, concordate tra Mittal e i commissari, al contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti attualmente in vigore e dal quale il gruppo franco indiano ... huffingtonpost

