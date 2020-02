Il Ventro tra i Salici | il celebre romanzo sta per tornare al cinema (Di giovedì 6 febbraio 2020) È stato annunciato oggi un nuovo adattamento cinematografico di Il Vento tra i Salici, classico della letteratura per l’infanzia scritto da Kenneth Grahame e pubblicato nel 1908. A dirigerlo sarà Julian Fellowes. Sarà affidato a Julian Fellowes, che nel 2002 ha vinto l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il film Gosford Park, a dirigere un … L'articolo Il Ventro tra i Salici il celebre romanzo sta per tornare al cinema proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

