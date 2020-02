Il Segreto trame spagnole: Maria incastra Dori, il piano di Francisca viene scoperto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le trame spagnole delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che molte verità verranno allo scoperto. La prima riguarderà Francisca e il suo piano ai danni di Lola e Prudencio. In seguito, sarà Juan Garcia Morale ad essere scoperto da tutti gli abitanti di Puente Viejo, la sua identità, ormai, diverrà nota a tutti. Altro colpo di scena, invece, riguarderà Maria e Dori. La Castaneda ha scoperto tutto sul terribile passato della Vilches ed userà le informazioni in suo possesso per minacciare l’infermiera e costringerla a fare tutto ciò che desidera. Il Segreto: Lola e Prudencio incastrano Francisca Nel corso degli episodi del Il Segreto, che andranno in onda dal 10 al 16 febbraio, le trame spagnole anticipano che Lola e Prudencio continueranno a sentirsi perseguitati. I due, allora, si metteranno sulle tracce della persona che sta facendo di tutto per tormentare la loro ... kontrokultura

