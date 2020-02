Il Segreto puntate Spagna: Matias, armato, perde la testa per fare giustizia (Di giovedì 6 febbraio 2020) puntate spagnole Il Segreto, Matias perde completamente la ragione dopo il nuovo incendio a Puente Viejo L’incubo si ripete a Puente Viejo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un nuovo incendio. Il piccolo paese viene nuovamente invaso dalle fiamme, ma questa volta non si conosce l’identità del responsabile. Chi avrà scelto di vendicarsi contro … L'articolo Il Segreto puntate Spagna: Matias, armato, perde la testa per fare giustizia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

SilviaMangiapa1 : @DracarysInferno @MissingMerlin La Merthur dà soddisfazioni fin dalla 1x01. Sono il top ?? Ci meritavamo più punta… - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 febbraio 2020 - redazionetvsoap : #IlSegreto Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni -