Il Sanremo dell’italiano medio Amadeus: un estenuante sesso tantrico intervallato dalle canzoni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020: il Festival di Amadeus è come il sesso tantrico Sting e sua moglie Trudy hanno fatto danni. Quando ormai tanti anni fa ci hanno sparato la palla del sesso tantrico, quello che stando alla loro versione durava oltre sei ore, hanno in qualche modo veicolato che portarla per le lunghe fosse qualcosa di sano e buono, e soprattutto di piacevole, da annunciare, appunto, alla stampa. Certo, il fatto che a scrivere questo incipit sia io, che non scrivo mai articoli brevi, potrebbe sembrare il classico toro che dice cornuto all’asino, ma, se sono un toro, sia messo agli atti, sono un toro cui qualcuno ha davvero tirato violentemente la coda. Perché se è vero che siamo arrivati a questo Festival di Sanremo sull’onda delle tante, troppe polemiche, è ormai evidente come non sia più Junior Cally, Rita Pavone, Rula Jebreal, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, quella di ... tpi

