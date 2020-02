Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita una scuola di Roma frequentata da numerosi alunni cinesi | VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mattarella visita una scuola con numerosi alunni cinesi VIDEO Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì 6 febbraio si è recato a sorpresa in una scuola di Roma frequentata da numerosi alunni cinesi. Il capo dello Stato, infatti, ha visitato la scuola D. Manin, che si trova all’Esquilino, quartiere Romano con un’altissima presenza della comunità cinese tanto da essere considerata la Chinatown della Capitale. Mattarella, che è stato accolto dagli alunni e dal personale scolastico dell’istituto, ha voluto, così, compiere un gesto simbolico per esprimere solidarietà nei confronti della comunità cinese, negli ultimi giorni spesso discriminata a causa della diffusione del Coronavirus. Le ultime notizie sul Coronavirus Accompagnato dalla figlia Laura, il presidente della Repubblica ha visitato alcune classi e si è intrattenuto con i docenti ... tpi

