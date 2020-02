Il Perù volta le spalle ai venezuelani in cerca di protezione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quello dei venezuelani è il secondo esodo più numeroso al mondo, 4,8 milioni di persone rispetto ai 6,7 milioni di siriani. Fuggiti soprattutto a partire dal 2015, con l'aggravamento della crisi umanitaria, i venezuelani hanno trovato quasi tutti ospitalità negli stati dell'America latina e dei Caraibi. La Colombia ne ha accolti più di tutti: 1,6 milioni. Al secondo posto c'è il Perù, con 863.000. Proprio il Perù, negli ultimi anni, ha rappresentato un esempio di solidarietà e rifugio sicuro. (...) - Mondo / Perù, Sud America, , Venezuela, Sud America feedproxy.google

wildwestwind_ : RT @Sarinski_: Nonostante le matite ciucciate e i capelli lavati una volta all'anno non riesco a voler male a Piero Perù, sempre antirazzis… - mjria18 : RT @Sarinski_: Nonostante le matite ciucciate e i capelli lavati una volta all'anno non riesco a voler male a Piero Perù, sempre antirazzis… - Barbie_Satana : RT @Sarinski_: Nonostante le matite ciucciate e i capelli lavati una volta all'anno non riesco a voler male a Piero Perù, sempre antirazzis… -