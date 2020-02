Il Peggior Presidente della Storia per L’Ambiente e La Salute, Così è Stato Eletto Trump (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quando si tratta di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della Salute, Trump viene definito tra i Peggiori presidenti della Storia, Così lo definiscono alcuni gruppi conservatori americani, i quali hanno rilasciato una dichiarazione, dopo aver ascoltato il discorso fatto da Trump recentemente: “Nessuna amministrazione è stata Peggiore per il nostro ambiente o la Salute pubblica della nostra nazione di questa. Trump ha scatenato un assalto verso L’Ambiente e la Salute delle nostre comunità”, scrivono le organizzazioni in una dichiarazione riportata su “Hearth Justice” “Le sue politiche minacciano il nostro clima, aria, acqua, suolo pubblico, fauna selvatica e oceani. Donald Trump è Stato il Peggior Presidente per il nostro ambiente nella Storia. Sfortunatamente, i nostri figli pagheranno i costi della temerarietà di questo Presidente. Le nostre organizzazioni ... youreduaction

