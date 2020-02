Il nuovo dolcificante naturale fatto con gli scarti di mele e pere (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Foto: Pixabay) Ecosostenibile e anti-spreco, naturale e senza calorie. Dall’Olanda arriva un nuovo dolcificante ottenuto con la frutta (in prevalenza mele e pere) di scarto, ammaccata o marroncina. Quella che non può essere messa in vendita nei supermercati e rischia di diventare spazzatura. Ideato da uno scienziato alimentare di origine giordane, Moayad Abushokhedim, il dolcificante si chiama Fooditive e si propone come alternativa sostenibile agli altri metodi per rendere dolci i cibi. Vale a dire il tradizionale zucchero (che, oltre a dover essere limitato per motivi di salute, crea problemi di sfruttamento del suolo), gli edulcoranti artificiali come l’aspartame, che creano seri dubbi di sicurezza per la salute, e gli altri dolcificanti naturali tipo stevia, ottenuta da una pianta. Il dolcificante naturale Fooditive (foto: www.fooditive.nl) Per produrre Fooditive vengono utilizzate ... wired

nuovo dolcificante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : nuovo dolcificante