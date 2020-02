Il medley cantato da Pinguini tattici nucleari al Festival di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il medley cantato da Pinguini tattici nucleari al Festival di Sanremo 2020 medley Pinguini tattici nucleari – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. I Pinguini tattici nucleari porteranno un medley di canzoni. Quali? Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole e Rolls Royce. Di seguito tutti i testi: TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Papaveri e papere Su un campo di grano, che dirvi non so Un dì Paperina col babbo passò E vide degli alti papaveri al sole brillar E lì s’incantò La papera al papero disse “Papà, pappare i papaveri, come si fa?” “Perchè vuoi pappare i ... tpi

lovesshemo : oggi alla lezione di coro abbiamo cantato un medley di Les Mis e c’era anche I dreamed a dream e mentre la studiava… - rainingcaffeine : @bitjou Hanno cantato due volte, la prima ad un orario accettabile, tipo le dieci e mezza? non ricordo, la seconda… - Oathkeepergirl : @Dabudidabuda2 Esatto. Fai fare il medley e via. Zucchero che secondo me doveva stare di più, almeno ho avuto quest… -