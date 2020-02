Il medico scrive male: donna usa una crema contro la disfunzione erettile al posto del collirio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una donna di Glasgow con un semplice problema oculare ha rischiato la vita per un motivo assurdo: il suo medico ha una pessima calligrafia. Così, sebbene le abbia somministrato un semplice collirio, ha innescato una serie di sfortunati eventi che hanno finito per mettere in pericolo la sua salute. A raccontare l’assurda vicenda è il Bmj Case Report, il quale ha invitato per l’ennesima volta tutti i medici a compilare le ricette mediche in stampatello al fine di evitare errori di interpretazione. La paziente in questione aveva ricevuto una prescrizione una crema lubrificante a base di paraffina liquida usata per il trattamento di grave secchezza oculare e lesioni corneali. Quello, infatti, era il suo risolvibilissimo problema. Il farmacista che ha preso in carico la richiesta, tuttavia, ha letto male. Così, senza farsi troppe domande (una riflessione un po’ più ... velvetgossip

PeppeBove75 : ?? Nuovo Podcast! 'Quarto Episodio. Il medico che scrive con il cuore: Rossano Dallari' su @Spreaker #bartolo… - RacchiMarco : RT @eugeniosantoro: #dtx Digital Therapeutics, cosa sono e come funzionano le terapie digitali. Ne scrive @PogliaghiSilvia su Medico&Pazien… - GGRecchia : RT @eugeniosantoro: #dtx Digital Therapeutics, cosa sono e come funzionano le terapie digitali. Ne scrive @PogliaghiSilvia su Medico&Pazien… -