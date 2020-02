Il giorno del matrimonio si fa attaccare le ceneri del papà defunto sulle unghie perché così le sembra che la tenga per mano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un’idea decisamente macabra quella che ha avuto una ragazza di 26 anni, Charlotte Walton che vive a Stoke-On-Trent, nella contea dello Staffordshire, nel Regno Unito. Questa ragazza si doveva sposare e poiché il padre era deceduto pochi mesi prima ha avuto un’idea che a lei è sembrata bellissima. Ha pensato di farsi attaccare sulle unghie le ceneri del padre per avere la sensazione di tenerlo per mano il giorno del suo matrimonio. Infatti, la ragazza ha dichiarato così: “Con le sue ceneri nelle unghie mi è sembrato che mi tenesse per mano”. Charlotte ha voluto anche spiegare cosa avrebbe fatto delle ceneri del padre attaccate alle su unghie dopo la cerimonia e lei ha detto così: “Le ho staccate insieme ai brillantini e le ho fatte incorniciare. Ora sono sparse nella mia casa”. Questa sua decisione ha fatto rabbrividire parecchie persone ma per lei era l’unico ... baritalianews

PaolaTavernaM5S : A un cittadino italiano servono almeno 40 anni di contributi per andare in pensione. A qualcun altro un solo giorno… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oliviero Toscani dopo la visita delle #Sardine chez #Benetton: “A chi interessa se casca un pon… - trash_italiano : RICORDO ANCORA QUEL GIORNO DEL PRIMO BACIO A NAPOLIIIIIIIIII #Sanremo2020 -