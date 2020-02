Il figlio della pantera rosa: trama, cast e anticipazioni del film in tv (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il figlio della pantera rosa: trama, cast e anticipazioni del film in tv Oggi 6 Febbraio 2020 alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Il figlio della pantera rosa. La spassosa commedia del 1993, diffusa da filmAURO – MGM HOME ENTERTAINMENT (GLI SCUDI), è stata diretta da Blake Edwards, regista sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come colazione da Tiffany, Così è la vita, Appuntamento al buio, Intrigo ad Hollywood e Nei panni di una bionda. L’esilarante lungometraggio, ultimo capitolo della saga originale dedicata alle avventure dell‘ispettore Clouseau, ha potuto contare sulle musiche di Henry Mancini, la fotografia di Dick Bush mentre il montaggio è stato affidato a Robert Pergament. Ma vediamo insieme la sinossi de Il figlio della pantera rosa! Segui Termometro Politico ... termometropolitico

