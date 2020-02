Il dettaglio è rosso: le donne della musica italiana a Sanremo contro la violenza di genere (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le grandi voci della musica italiana, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Emma, Fiorella Mannoia, vestite in nero e rosso, sul palco di Sanremo annunciano un grande appuntamento a Campovolo per raccogliere i fondi per i centri antiviolenza italiani, sempre più a rischio. Una carenza del nostro Paese dove chi ci lavora, lo fa a titolo completamente gratuito. E i fondi tardano ad arrivare. fanpage

auclairdeIune : che belle che sono ?? ognuna di loro con un dettaglio rosso sui vestiti/capelli, mi commuovo #sanremo2020 - Federico_Tonin : @enniogiannascol @Alessiom8 @matteosalvinimi Se vai a vedere nel dettaglio vedrai che molti provvedimenti (che i 5s… - KZeneise : ...dettaglio futile... Trovo Splendida la palette di colori della Barhein... Calzini azzurri in abbinamento all'int… -