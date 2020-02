Il deragliamento del Frecciarossa 9595 causato da uno scambio mal posizionato? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il treno è “deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era”: il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro non si sbilancia per ora sulle cause del deragliamento del Frecciarossa 9595 che oggi ha causato due morti e un ferito grave. Chiaro esclude però l’ipotesi di un gesto intenzionale o di un attentato terroristico e dice che si indaga per un fatto colposo e non doloso. Il deragliamento del Frecciarossa 9595 causato da uno scambio mal posizionato? Il procuratore ha fatto sapere che a quanto pare non esistono immagini in movimento dei fatti e non ha fatto ipotesi sul ripristino della linea: “Non sappiamo dire quanto ci vorrà per ripristinare linea”. A una domanda sul carrello il procuratore ha detto che la motrice si è staccata dal convoglio e ha colpito alla fine una casa per il rifugio ... nextquotidiano

