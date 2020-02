Il coronavirus ha generato un boom di lavoro da remoto (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Foto: Qilai Shen/Getty Images) Ovviamente non è la prima cosa a cui abbiamo pensato in questi giorni di psicosi sfiorata, ma con la diffusione del coronavirus in tutto il mondo lavorare da casa non è più un privilegio, ma per molti è diventata una necessità. In Cina, infatti, dove ha iniziato a diffondersi il virus in concomitanza con le festività del capodanno lunare, quasi tutte le autorità locali hanno impedito a molte imprese di riaprire almeno fino metà febbraio. Per questo, secondo Bloomberg, è in atto il più “grande esperimento di telelavoro del mondo”. Le città sono diventate deserte, le strade vuote e le aziende anche. L’unica alternativa per rimanere comunque operativi è stata il lavoro da remoto. “È una buona opportunità per noi proprio per testare il lavoro da casa su vasta scala”, ha dichiarato alla testata americana Alvin Foo, amministratore delegato di Reprise ... wired

