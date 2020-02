Il Coronavirus e i 40 miliardi di commercio tra Italia e Cina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci sono 10, 7 miliardi di esportazioni e 27,5 miliardi di importazioni da considerare nel rapporto Italia-Cina che potrebbero essere messe in pericolo dalla diffusione del Coronavirus di Wuhan o 2019-nCov. Il Mattino oggi scrive che secondo l’ultimo report di Sace Simest, che accompagna le nostre aziende all’estero, «il made in Italy continua a esercitare un forte appeal sulla Cina, che rappresenta il nono mercato di destinazione del nostro export e il primo considerando soltanto l’Asia. Le esportazioni verso quest’ultimo continente sono aumentate al ritmo maggiore dal 2010 al 2018 nel confronto con le altre aree del mondo, grazie principalmente alla Cina, che ha contribuito a circa un terzo di tale crescita». Più nel dettaglio, le vendite di beni Italiani verso la Cina sono cresciute, in media, del 5,5%anche se proprio nel 2018 l’export verso Pechino ha registrato una lieve flessione ... nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cina dimezza dazi agli Usa su merce per 75 miliardi $ #dazi - Notiziedi_it : Coronavirus, la Cina dimezza i dazi su 75 miliardi di dollari di import dagli Usa - Luca_Sto : RT @faborm: @GuidoCrosetto 156 miliardi di soldi creati dal nulla? Non è possibile, avranno emesso titoli di stato a debito per farsi prest… -