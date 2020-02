Il cigno nero del coronavirus e l’interdipendenza globale: la storia si ripete? (Di giovedì 6 febbraio 2020) cigno nero! Questa espressione portata al successo da Nassim Taleb indica un evento imprevisto e imprevedibile che può avere conseguenze dirompenti.È accaduto con la Grande crisi cominciata nel 2007 che ha avuto un impatto mondiale… sta accadendo oggi con la diffusione del coronavirus, al punto che questa espressione è stata già usata lo scorso anno dal presidente cinese Xi Jinping.Dal punto di vista mediatico la situazione potrebbe richiamare alla memoria storica quella di un altro virus letale avvenuta molti secoli fa, nel 1300: quello della “peste nera”. Mamma mia che brutto paragone ma… ci sono delle indubbie similitudini: la sua diffusione comincia tra il 1347 e il 1348, parte dall’Asia e in particolare da una delle nazioni egemoni di allora: la Cina… Attraverso la “via della seta” (toh anche oggi si ... huffingtonpost

SBerritta : RT @HuffPostItalia: Il cigno nero del coronavirus e l’interdipendenza globale: la storia si ripete? - HuffPostItalia : Il cigno nero del coronavirus e l’interdipendenza globale: la storia si ripete? - tiago_justolin : In una situazione sentimentale non propriamente stupenda, all'entrare in un taxi in Portogallo e ascoltare @Fedez… -