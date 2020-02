Il Cacciatore 2, la seconda stagione dal 19 febbraio su Raidue (Video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) A due anni dalla prima stagione, riprende la caccia di Saverio Barone, il personaggio interpretato da Francesco Montanari e protagonista de Il Cacciatore. Il promo ha iniziato ad andare in onda in questi giorni, anticipando così l'arrivo imminente dei nuovi episodi, previsto per il 19 febbraio 2020, sempre su Raidue.La seconda stagione, trasmessa come la prima di mercoledì, sarà composta da otto episodi in quattro prime serate, a differenza della prima, che era invece composta da dodici episodi. La fonte d'ispirazione resta il libro "Cacciatore di mafiosi" di Alfonso Sabella (ed. Mondadori), così come alla regia ritroviamo Davide Marengo, questa volta da solo (due anni fa era affiancato da Stefano Lodovichi). Il Cacciatore 2, iniziate le riprese Il Cacciatore 2, la seconda stagione dal 19 febbraio su Raidue (Video) ... blogo

