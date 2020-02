Il buco nero della Turingia scatena un terremoto sulla Merkel (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una Angela Merkel furiosa risolve il caso Turingia nel giro di mezza giornata: “Imperdonabile” l’elezione di Thomas Kemmerich, il liberale tedesco della Fdp eletto presidente del Land dalla Cdu con l’aiuto dell’Alternative fur Deutschland (AfD), partito xenofobo dell’ultradestra. Kemmerich si dimette, la Turingia si avvia a nuove elezioni, dopo quelle dell’ottobre scorso. Ma quanto è accaduto è un vero e proprio scandalo in Germania, un’ombra che si allunga su una Cdu che già si sente orfana della Cancelliera a fine carriera e soffre la concorrenza dei Verdi, futuri alleati possibili, ma temibili. Accade in Turingia, non a caso, fortino dell’ultradestra, ma in poche ore diventa un caso nazionale.A Berlino, il partito della Cancelliera, si era messo in agitazione già da ieri sera, con echi arrivati fino al ... huffingtonpost

lorenz347 : UN BUCO NERO NELLA FORZA LAVORO ITALIANA - L'ETÀ PIÙ PRODUTTIVA È QUELLA TRA I 40 E I 44 ANNI - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Il buco nero della Turingia scatena un terremoto sulla Merkel - pruckler : RT @angela__mauro: Il buco nero della Turingia scatena un terremoto sulla Merkel (di A. Mauro) -