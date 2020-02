I sovranisti eleggono il leader: la Merkel vuole cancellare il voto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nono sono affatto piaciuti, ad Angela Merkel, i contatti “segreti” fra la Cdu della Turingia e Alternative für Deutschland che hanno portato all’elezione, a sorpresa, di Thomas Kemmerich, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) nel Land. Merkel ha sconfessato il suo partito in Turingia e ha sottolineato che “l’elezione del governatore Thomas Kemmerich in Turingia deve essere annullata”. Lo ha dichiarato la Cancelliera dal Sudafrica, dove è in visita di Stato, dopo il voto che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico in Germania. Angela Merkel ha poi aggiunto che la Cdu non deve assolutamente partecipare a un governo di un primo ministro eletto con i voti della formazione di destra. “È stata una brutta giornata per la democrazia, che ha tradito i valori e gli ideali della Cdu”. Anche la leader della Cdu Annegret ... it.insideover

