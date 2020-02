I lavori di notte e lo scambio: si indaga sulle cause del deragliamento (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Bernasconi La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta, per accertare le cause dell'incidente. La polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere e le scatole nere. Il prefetto: "Sarà un lavoro certosino" "Sarà un lavoro certosino che è già in atto da questa mattina per chiarire la dinamica di questo gravissimo incidente". A specificarlo è il prefetto di Lodi, Marcello Cadorna, che assicura chiarezza circa le cause che hanno portato al deragliamento del Frecciarossa 9595, sulla linea Milano-Bologna. L'incidente ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di altre 27 persone, di cui una si troverebbe in gravi condizioni. Questa mattina, la Polfer di Milano, al lavoro sul luogo dell'incidente, avrebbe acquisito, secondo quanto appreso da AdnKronos da fonti investigative, le registrazioni delle telecamere e le scatole nere, per cercare di far luce ... ilgiornale

