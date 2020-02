I feriti nel deragliamento del Frecciarossa saranno tutti dimessi a breve (Di giovedì 6 febbraio 2020) I passeggeri feriti nell'incidente ferroviario di Ospedaletto Lodigiano, questa mattina, al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco "gridavano", sebbene nessuno di loro fosse ferito gravemente, "erano spaventati". A riferire il racconto è il comandate dei vigili del fuoco di Lodi, Giuseppe Di Maria, parlando alla stampa sul luogo dei fatti. Il primo ad intervenire è stato il "caposquadra Nocchi, si e' accertato che nessuno fosse rimasto incastrato nelle carrozze". Quindi i passeggeri sono stati "tranquillizzati" e presi in carico dal personale sanitario. Ventotto in tutto i passeggeri a borso del treno, più 5 impiegati delle Ferrovie, tra cui i due macchinisti morti nel'incidente. Dopo il primo intervento , intorno alle 5:45, hanno operato sul posto "25 unita'" dei pompieri, che anche ora stanno lavorando per cercare di "sollevare" i binari e "guardare sotto il ... agi

