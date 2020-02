I farmaci usati allo Spallanzani contro il coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono due i farmaci che lo staff medico dell'Irccs Spallanzani di Roma ha iniziato a somministrare ai due pazienti cinesi ricoverati a seguito di una infezione da coronavirus. Si tratta di due antivirali: il lopinavir/ritonavir e il remdesivir. Il primo in realtà è una associazione farmacologica, ovvero un farmaco che nella stessa capsula contiene due diversi principi attivi. I due farmaci vengono somministrati congiuntamente per potenziare gli effetti che hanno sull'organismo e vengono utilizzati per la terapia anti HIV negli adulti e nei bambini di età superiore almeno ai due anni. L'effetto collaterale più comune registrato nel corso della terapia con lopinavir/ritonavir è la nausea e la diarrea, quest'ultima raramente di intensità tale da richiedere la sospensione del trattamento. Altri eventi relativamente comuni sono il dolore addominale, ... agi

