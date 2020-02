Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo vogliono “sfidare” il Google Play Store (Di giovedì 6 febbraio 2020) Huawei dedica una sezione del suo Store AppGallery alle app compatibili con Ark Compiler. Nel frattempo sembra che il colosso stia lavorando insieme a Xiaomi, OPPO e Vivo per una piattaforma che faciliti la pubblicazione delle app sui vari Store. L'articolo Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo vogliono “sfidare” il Google Play Store proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

LucaLucacchio : RT @Digital_Day: Ci hanno provato in tanti... che sia la volta buona? - Digital_Day : Ci hanno provato in tanti... che sia la volta buona? - HDblog : Xiaomi, Huawei, Oppo e Vivo: fronte comune per superare il Google Play Store -