Honda e - Al volante dell'elettrica giapponese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non sono tante le auto capaci di segnare un prima e un dopo nella storia di una Casa. La Honda e per ciò che rappresenta, il momento storico in cui debutta e le soluzioni tecnologiche è certamente una di queste. Guarda al futuro in modo deciso, ma lo fa con gli occhi del passato: il design si ispira a quello delle piccole Honda di una volta, N360 e Civic prima serie su tutte. Linee ben definite, sbalzi contenuti, tanta simpatia. Cinque colori il bianco le calza a pennello condensati in tre metri e 90 di lunghezza, ovvero dieci centimetri in meno rispetto alla Jazz (che però ha lo stesso passo, 2,53 metri). Per un'auto che, tengono a sottolineare i tecnici di Honda, è stata pensata e realizzata espressamente per la città. Anche nella sua variante più performante, lAdvance. Super Mario. Le quattro porte (quelle posteriori si aprono con un angolo prossimo ai 90 gradi) schiudono un ... quattroruote

dinoadduci : Honda e - Al volante dell'elettrica giapponese -