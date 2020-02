Guida TV Venerdì 7 Febbraio: chiude The New Pope, Madre! su Italia 1 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Guida tv Venerdì 7 Febbraio – I programmi di stasera Rai 1 ore 20:35 Prima Sanremo + 20:50 Sanremo (quarta serata – qui la classifica parziale) Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 9×22-23-24 10×01-02 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Si muore tutti democristiani Canale 5 ore 21:40 Festival della Papera Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Madre 1a Tv La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 4 Ristoranti 5×11 Riviera di ulisse Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza The New Pope – Sky Atlantic e Sky Cinema ore 21:15 Finale (qui la recensione in anteprima) Locke & Key su Netflix (qui la recensione) Mythic Quest: Raven’s Banquet su Apple Tv+ (qui la scheda) Serie Tv e Film in Tv Venerdì 7 Febbraio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 9×22-23-24 ... dituttounpop

