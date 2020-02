Guida Fortnite Amore e Guerra: come piazzare o disinnescare una bomba (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si chiama Fortnite Amore e Guerra l'ultima trovata dei ragazzi di Epic Games per vivacizzare la propria giocatissima Battaglia Reale. E, in ultima analisi, per festeggiare l'Amore. Non a caso si tratta dell'evento di San Valentino messo a punto dal team di sviluppo americano ad uso e consumo di tutti i giocatori, che siano connessi via PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile. come accadeva già in passato, anche l'evento più romantico dell'anno - che sarà attivo fino al prossimo 17 febbraio -, mette a disposizione una MAT, ovvero una Modalità a Tempo in cui combattere a squadre da sei giocatori, per un totale di undici round. https://www.youtube.com/watch?v=b5x2J1zvcp0&feature=emb title Meccaniche, quelle di Fortnite Amore e Guerra, molto classiche. E che naturalmente vanno ad essere intervallate da immancabili sfide. Portandole a termine, tutti gli utenti ... optimaitalia

OptiMagazine : Guida #Fortnite Amore e Guerra: come piazzare o disinnescare una bomba - supportosamsung : @Loris26856833 Ciao Loris, hai verificato la possibilità di ottenre la Skin secondo la guida indicata su questo lin… - sitiscommesse : Avete mai pensato di #scommettere sugli #eSports? Se anche voi siete affascinati da questo nuovo #trend delle… -