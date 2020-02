Guaidò vola da Trump: gli Usa puntano il Venezuela (Di giovedì 6 febbraio 2020) Donald Trump accoglie alla Casa Bianca Juan Guaidò, il leader dell’opposizione Venezuelana, autoproclamatosi presidente ad interim del Paese. L’annuncio è arrivato dall’amministrazione Usa, che ha subito sottolineato come il vertice rappresenti un’ “occasione per riaffermare l’impegno americano verso il popolo Venezuelano e per discutere di come possiamo lavorare con Guaidò per accelerare una transizione democratica che metterà fine alla crisi in corso”. Il rivale numero uno di Nicolas Maduro ha visto anche il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence. Al bilaterale erano presenti anche i senatori repubblicani Rick Scott e Marco Rubio, il “commissario presidenziale” per le relazioni estere del Venezuela, Julio Borghes, e Carlos Vecchio, rappresentante nominato da Guaidò nonché ambasciatore Venezuelano a Washington riconosciuto dagli Usa. Non è stata resa nota ... it.insideover

