Gruppo FCA - Un impianto europeo rischia lo stop temporaneo per l'epidemia del coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'epidemia del coronavirus in Cina rischia di avere ripercussioni sulla rete produttiva europea della Fiat Chrysler. "Le interruzioni delle forniture potrebbero compromettere la produzione in uno stabilimento in Europa", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley al Financial Times. "Se la situazione continua a peggiorare, potremmo dover fermare un impianto". Manley, per ora, non ha indicato il sito a rischio stop. Impatto non calcolabile. I fornitori cinesi interessati dall'epidemia sono quattro. Uno di questi ha un ruolo "essenziale" nel fornire componenti: "Al momento abbiamo individuato una fornitura ad alto rischio", ha aggiunto Manley, spiegando che solo "tra due o quattro settimane" si saprà davvero "se la fornitura sarà interrotta". L'eventuale stop sarebbe l'ennesima conseguenza dell'epidemia, non ... quattroruote

