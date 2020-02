Greta Attademo vince il Playable Museum Award (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’architetto Greta Attademo (Napoli, 1992), con il progetto Origaming, è la vincitrice della seconda edizione del Playable Museum Award del Museo Marino Marini di Firenze, realizzato con il coordinamento a cura dell’engagement scientist e game designer Fabio Viola. Il Playable Museum Award è la call internazionale che premia la migliore idea – inedita ed originale – per un museo del futuro coinvolgente e creativo – con un grant di 10 mila euro. Una sfida lanciata dal Museo Marino Marini di Firenze ai creativi e visionari di tutto il mondo in ogni ambito della conoscenza che nasce dall’esigenza sempre più forte di cambiare il modo di considerare i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove generazioni. Il Museo Marino Marini di Firenze diventa così un hub di innovazione e sperimentazione, un museo- laboratorio dove pensare e creare prototipi e ... ildenaro

